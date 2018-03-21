Надежда Савченко психологически больна и не компетентна в военном деле.

Такое мнение высказал народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук,передает со ссылкой на .

"Это психически больной человек. Это было понятно и раньше, зная Савченко по Ираку и зная, как ее оттуда выперли после истории с гранатой - у нее какая-то слабость. Я понимал, как она получила Героя Украины, первое место в списке "", стала народным депутатом. Я не понимаю, как она стала офицером... Если человек не знает, что такое воинская дисциплина, не компетентен вообще в военных вопросах, не понимает, что такое устав", - отметил Тымчук.

По его мнению, Савченко пытается любым способом привлечь к себе внимание.

"Требует к себе постоянного внимания любой ценой. Она обвиняет кого-то, а сама - ходячая политическая провокация", - добавил Тымчук.

15 марта генпрокурор Юрий заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Генпрокурор внес в представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко. Его планируют рассмотреть 22 марта.

После этого исключила ее из комитета нацбезопасности и обороны. Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

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