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- Самолет с "кокаинового скандала" вывез из Британии российских дипломатов
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|Самолет с "кокаинового скандала" вывез из Британии российских дипломатов
|21.03.2018 08:36
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Из Великобритании в связи с расследованием дела об отравлении Сергея Скрипаля выслали 23 российских дипломата.
На Родину политики возвращались на самолете, который замешан в кокаиновому скандале,передает со ссылкой на .
Всего на борту самолета было 80 человек, он вылетел из лондонского аэропорта "Станстед" в 18:05 и полетел на восток. Воздушное судно Ил-96 с номером RA-96023 входит в состав специального летного отряда "Россия", которым распоряжается управления делами президента. Именно этот самолет зимой 2017 попал в кокаиновый скандал, когда в российском посольстве в Аргентине обнаружили тонны кокаина. Именно этим самолетом планировали переправить в Москву 400 кг наркотика, который хранился в посольстве.
Оккупационные власти Крыма использовала весь спектр фальсификаций и избирательных манипуляций на "президентских выборах". Основные усилия "власти" в Крыму направили на увеличение явки.