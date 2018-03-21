Семейные торжества, встречи с друзьями и рабочие корпоративы часто не обходятся без принятия спиртного. Что делать, если ты приехал на такое мероприятие на своем автомобиле? Конечно же, оставить железного друга до утра на стоянке и поехать домой на такси. Но иногда можно и подождать, пока несчастный алкоголь закончит измываться над организмом.

«» расскажет, через какой промежуток времени можно садиться за руль автомобиля после употребления алкоголя, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим, передает .

Норма алкоголя в крови

Инспекторы дорожной полиции круглосуточно принимают меры, особенно в период массовых гуляний, когда людям свойственно выпить что-то покрепче, а самые безответственные умудряются сесть за руль в нетрезвом состоянии. В результате наплевательского отношения таких людей случаются смертельные автокатастрофы и рушатся судьбы, а всё по простой причине — злоупотребление спиртным и излишняя самоуверенность.

Многочисленные последствия, которые вызывает прием алкоголя, негативно влияют на скорость реакции и принятия решений. Под действием спиртного мозговая деятельность замедляется, возрастает нервное возбуждение и невозможно в полной мере контролировать собственные действия. Аварии с участии нетрезвых водителей происходят гораздо чаще, и это огорчает.

А вот и явный пример, как разная концентрация алкоголя в крови влияет на способность управлять автомобилем.

0,2–0,3 промилле алкоголя в крови значительно замедляют реакцию. В таком состоянии сложно оценить, с какой скоростью движутся источники света, расстояние до них и их размер. При 0,5–0,8 промилле, а это 1 л пива или же 120 мл водки, зрительная функция тормозит, глаза медленнее адаптируются под разные типы освещения и в меньшей мере воспринимают красный цвет. Еще большая доза алкоголя сужает угол зрения, и водитель вовсе перестает контролировать то, что происходит по сторонам. Употребление 2,5 л пива или 300 мл водки (1,2 промилле), как правило, приводит к полной потере возможности хотя как-то управлять автомобилем. Если окружающим повезет, безответственный водитель врежется в какой-нибудь столб еще во время попытки покинуть место пьянки. Содержание в крови 5 и более промилле алкоголя официально считается смертельной дозой!

Как известно, алкоголь выводится из организма не так быстро, как хотелось бы. На этот нелегкий процесс может уйти от 4 до 16 часов, а то и больше! Всё зависит от пола человека, его веса, количества съеденной пищи и индивидуального обмена веществ.

Если во время употребления спиртного человек не поглощал пищу, желудок остается пустым, алкоголь не застаивается в нём, а сразу отправляется в кишечник, всасывается в кровь и очень быстро выветривается. То есть в такой ситуации человек быстро пьянеет и так же быстро трезвеет.

А если же ты сытно перекусил и запил всё рюмочкой спиртного, алкоголь остается в желудке вместе с пищей, пока та не переварится. То есть процесс опьянения наступает не так быстро, а время выведения алкоголя из организма увеличивается в разы.

Имей в виду: прибор инспектора дорожной полиции анализирует не кровь, а выдыхаемый воздух. Случается, что в крови спирта нет, а вот в выдыхаемом воздухе он определяется. Если ополоснуть рот водкой, к примеру, в выдыхаемом воздухе алкоголь будет еще 20 минут, то же касается и спиртосодержащих лекарственных препаратов.

Допуск в 0,2–0,3 промилле — это не дар нерадивым водителям от государства, а только лишь возможность избежать погрешностей при определении количества алкоголя в организме.

Приняв даже символическую дозу алкоголя, водить транспортное средство категорически нельзя! Не совершай преступление и не подвергай угрозе свою жизнь и жизнь окружающих.

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