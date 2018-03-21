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|Дома и машины: украинским врачам пообещали подсластить жизнь
|21.03.2018 10:08
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В Украине полным ходом проводится медицинская реформа.
Так, накануне пресс-служба сообщила, что вместе с Минрегионразвития, строительства и ЖКХ разработали и утвердили Порядок формирования доступных сетей оказания первичной медицинской помощи, передает .
Отныне, по их словам, существует законодательная база для принятия планов развития сети "первички" в сельской местности. Ведь на сегодняшний день более 13 млн украинцев, которые проживают в деревнях, нуждаются в реальном доступе к качественной медицине.
Отмечается, что в бюджете предусмотрены 5 миллиардов гривен на строительство амбулаторий и закупку оборудования, а также жилья и транспорта для врачей.
В ведомстве также добавили, что даже если в вашем населенном пункте не будет кабинета врача или амбулатории, то они будут расположены таким образом, что врач при необходимости сможет очень оперативно приехать к пациенту.