Военный знаток Алексей Арестович спрогнозировал, что было бы, если произошли бы теракты, которые, по данным силовиков, планировались в Киеве.

Об этом Арестович сообщил в интервью "", передает

"Теракты, которые планировались в , – это совершенно реальные вещи. Давайте представим себе ситуацию: с Труханового острова близкие к Саакашвили люди 18 марта, в день выборов президента России (когда весь Запад и весь мир напряглись и ждут, что же будет), выводят людей на протесты против "проклятого режима Порошенко" в центр . И тут прилетают четыре 120-миллиметровые мины, у которых осколки разлетаются на сверхзвуковой скорости – и это просто атас! Они попадают в центр этой демонстрации здесь, на Крещатике. Несколько вооруженных групп сходятся штурмовать парламент. Автоматчики, которые решительно берут парламент "з патріотичних міркувань", сталкиваются с другими автоматчиками. Что будет? Они друг в друга начнут стрелять. Все это происходит одновременно. Или, например, покушение на высших государственных лиц, захвачена , льется кровь, там из пулемета поливают, идут бои под Администрацией президента. И тут Россия говорит Западу: "Вы посмотрите, что творится у этих людей! Они же невменяемые!", - говорит военный знаток.

Дополнительным элементом хаоса, отметил он, было бы то, если бы хотя одна из воинских частей пошла бы на столицу Украины.

"Самым главным элементом было, чтобы какая-то часть тронулась с фронта (либо с полигона) и пошла на . И россияне говорят: "Они не управляют даже своими Вооруженными силами. Эта страна имеет четыре атомные станции, 400 тысяч мобилизованных силовиков, и посмотрите, что там творится! Украинцы генетически не способны к самоуправлению. Отдайте их нам. Вы с ними не справитесь – это бесконечный беспорядок. Отдайте их нам, мы умеем с ними справляться. Мы 400 лет с ними справлялись. Кстати, мы забыли вам сказать, что мы параллельно ввели войска и поставили на линию разграничения совершенно официально, ведь что эти невменяемые, которые убивают друг друга в центре , будут делать сейчас на фронте, мы не знаем. Мы решили защитить немножко население Донбасса (может быть, и Харьковскую область тоже, и Сумскую)", - подчеркнул Алексей Арестович.

"И что скажет Запад? Какие у него аргументы и возражения, если в льется кровь и штурмуют Верховную Раду, а украинские части снялись, часть – подняла бунт и пошла на столицу? Это совершенно настоящий сценарий, который должен был быть реализован. Прямо в том месте, где мы с вами разговариваем. И это не последняя попытка. Они будут продолжаться", - добавил знаток.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира