Президент России , столкнувшись с ожесточенным сопротивлением в Украине, задумывается об аннексии Беларуси.

Такое мнение в эфире программы "Західний погляд" высказал российский экономист, прежний советник Путина Андрей Илларионов, передает со ссылкой на .

"Я думаю, что потенциальной целью №1 для Путина является Беларусь. Он уже столкнулся с мощным сопротивлением в Украине, это обходится в большое количество крови и денег, кроме того, реакция западного общества крайне негативная. Я думаю, что Украина для него уже не такая привлекательная цель", - отметил он.

По мнению Илларионова, Путин после украинской неудачи надеется таким образом исправить ситуацию.

"Беларусь недемократическая страна, не имеет друзей между западных стран и не входит в военные союзы с государствами ЕС. С политической, дипломатической и военной точки зрения Беларусь является самой легкой целью", - подчеркнул он.

Российский знаток отметил, что Путин заинтересован не в аннексии части Беларуси, как было с Крымом и Донбассом.

"Для него вся Беларусь является интересной целью. Он думает, что население Беларуси очень позитивно настроено по отношению к , русскому языку и к нему самому… Вот почему я думаю, что цель Путина номер один и проблема для только мира – это независимость Беларуси", - заявил экс-советник Путина.

На вопрос, когда можно ожидать аннексии Беларуси, Илларионов ответил: "Я не думаю, что этого можно ожидать прямо сейчас, но это может случиться еще при власти Александра Лукашенко".

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