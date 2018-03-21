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|Китайская военная техника зашла на территорию России
|21.03.2018 12:16
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Некоторые, посмотрев это видео, подумали, что Китай уже сегодня открыто напал на Россию.
Это не совсем так. Китайцы хитрее россиян, пишет ФБ , передает
Удав будет медленно заглатывать свою жертву. Эта китайская
военная техника зашла на территорию России под видом совместных
учений + ядерные ракеты вдоль границы с Россией + перенос своих
вредных предприятий на российский далекий восток + массовое
вырубание лесов + аренда огромных площадей на 50 лет + они женятся
на русских бабах и т.д. и т.п. Ну а дальше, думаю вы и сами
понимаете, что никуда они с этих территорий уже охотно не
уйдут.