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|Арест Савченко: источники сообщили неожиданные данные
|21.03.2018 12:24
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Снятие Верховной радой неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, после которого может последовать ее арест, находится под вопросом.
Об этом "" сообщили источники в парламенте, передает .
"Могут слить голосование. В четверг (22 марта – "Апостроф") уезжает делегация депутатов и не будет довольно большого количества нардепов, потому непонятно где собираются брать голоса за снятие неприкосновенности с нее", - сказал представитель коалиции в Раде.
Второй источник отметил, что голосование по данному вопросу может состояться 21 марта. "Но неточно", - добавил он.
Напомним, утром 15 марта глава ГПУ Юрий подал в Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Кроме представлений, генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления. Нардепа подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".