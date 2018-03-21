Снятие Верховной радой неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, после которого может последовать ее арест, находится под вопросом.

Об этом "" сообщили источники в парламенте, передает .

"Могут слить голосование. В четверг (22 марта – "Апостроф") уезжает делегация депутатов и не будет довольно большого количества нардепов, потому непонятно где собираются брать голоса за снятие неприкосновенности с нее", - сказал представитель коалиции в Раде.

Второй источник отметил, что голосование по данному вопросу может состояться 21 марта. "Но неточно", - добавил он.

Напомним, утром 15 марта глава ГПУ Юрий подал в Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Кроме представлений, генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления. Нардепа подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира