Клиенты государственного ПриватБанка снова рискуют стать жертвой мошенников, сообщает со ссылкой на .

На этот раз аферисты действуют в социальной сети Instagram. Там они создали ряд фейковых аккаунтов, которые от имени ПриватБанка предлагают зарегистрироваться на сомнительных сайтах якобы для получения денег.

В процессе регистрации пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке. При этом для убедительности мошенники добавляют комментарии с фейковых аккаунтов, в которых пишут, что после регистрации получили деньги на карту ПриватБанка.

Банк обратился к своим клиентам и призвал их быть осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников. Чтобы обезопасить себя, пользователям не следует переходить по сомнительным ссылкам, регистрироваться на неизвестных сайтах и передавать мошенникам персональные данные.

Напомним, все клиенты ПриватБанка рискуют потерять свои деньги, используя сервисы национализированного финучреждения. Об этом сообщил прежний первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский.

Он утверждает, что если клиенты пользуются клиент-банком с обычного компьютера, то рискуют стать жертвой мошенников, которые похитят их деньги. Также Гороховский говорит, что пользователи системы Приват24 когда-то потеряют свои средства.

“Если вы не пользуетесь компьютером, а у вашего банка есть компьютерная версия клиент-банка, то у вас тоже рано или поздно украдут деньги. Вы перейдете по какой-то фишинговой ссылке, подхватите какой-то вирус или червя, у вашего банка будет какой-то сбой с утечкой клиентских данных, вам перезвонит “служба безопасности” и выведает SMS для входа и еще 100500 других вариантов, но это, к сожалению, рано или поздно произойдет”, – заявил банкир.

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