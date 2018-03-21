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|Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов
|21.03.2018 13:18
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Весной овощи на украинских прилавках содержат множество нитратов, однако люди могут обезопасить себя от их влияния, выполняя простые рекомендации.
Об этом заявила знаток по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко, передает со ссылкой на .
"Томаты, как правило, меньше собирают нитратов, больше копят зеленые овощи. Зеленый салат, петрушка, сельдерей, редис весной могут втрое превосходить норму содержания нитратов. Но зелень хорошо вымачивается, нитраты растворяются в воде. Если мы вымачиваем, снижаем содержание нитратов от 10% до 30%. Если вывариваем – 80%", - сообщила знаток.
Сидоренко рассказала, где в овощах содержится больше только опасной химии: "Если брать зелень, которую сейчас рекомендуют есть много, то больше нитратов в стеблях – чем ближе к корню, больше накапливается. Если морковь – в середине, свекла – ближе к корню. У капусты – в качане и грубых прожилках, в листовых пластинках меньше".
При этом, отметила знаток, если употреблять овощи вместе с жирной пищей, они будут лучше усваиваться, а нитраты при этом будут нейтрализоваться.
"Вред нитратов в том, что они уменьшают доступ кислорода к организму. Можно получить одышку, асфиксию. Кроме того, они взаимодействуют с белковыми веществами в нашем организме, образуя канцерогенные соединения", - пояснила она.
Сидоренко дала рекомендации, как уменьшить вредное влияние нитратов.
"Нужно тщательно мыть овощи и фрукты, помнить, что зелень содержит больше нитратов. Картошку отвариваем – 80% нитратов переходит в отвар. Если это касается овощей – мы их тщательно моем, если есть вдохновение и время – вымачиваем, хотя бы три часа, это значительно уменьшает влияние. Не употребляете грубую часть овощей, а употребляете листовую. Не употребляете, если почувствовали специфический запах. Тогда снимаете кожицу с огурцов, редиса, помидоров и употребляете среднюю часть, где значительно меньше любых веществ", - рассказала знаток.