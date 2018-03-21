В интернете обнародовали новые фотографии "Донбасс-Арены" в оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донецке.

Соответствующие снимки размещены на странице Giorgio Bianchi в , передает

"Донецк - март 2018 года", - говорится в подписи к фото.

Так, на снимках запечатлен пустынный стадион, на котором больше не проходят футбольные матчи и нет болельщиков.

"Мрак", "Хана газону", "Мертвый стадион", "Русский мир пришел", "Полный упадок", "Так пусто", - пишут в интернете, комментируя фото.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира