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|Мертвый стадион: появились новые кадры с "Донбасс-Арены" в Донецке
|21.03.2018 13:33
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В интернете обнародовали новые фотографии "Донбасс-Арены" в оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донецке.
Соответствующие снимки размещены на странице Giorgio Bianchi в , передает
"Донецк - март 2018 года", - говорится в подписи к фото.
Так, на снимках запечатлен пустынный стадион, на котором больше не проходят футбольные матчи и нет болельщиков.
"Мрак", "Хана газону", "Мертвый стадион", "Русский мир пришел", "Полный упадок", "Так пусто", - пишут в интернете, комментируя фото.
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