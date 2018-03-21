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|«666» на выборах в России: маг считает, что процесс запущен
|21.03.2018 13:49
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Результат, который на президентских выборах в России получил – 76,66% - говорит очень о многом с точки зрения нумерологии.
"666 означает, что будут включены разрушающие силы, а 7 означает, что они все-таки контролируются свыше", - рассказал "" волшебник ведической традиции Игорь Мехеда, передает .
В контексте числа "666" он уточнил, что его неверно связывают с дьяволом. "В предсказаниях первых христианских пророков сказано, что придет царь, который будет совершать гонения на христиан. Если записать его имя арамейским алфавитом, перевести буквы в цифры и эти цифры сложить, то получится число 666. И такой человек действительно был в истории – это Гай Калигула Нерон. Его имя четко превращается в 666. Все остальное – суеверия, придуманные искусственно".
Вместе с тем Игорь Мехеда рассказал о дохристианском значении чисел "666" и "777". Первое означало "разрушительную силу солнца, которое способно превратить землю в пустыню", второе – созидательную силу светила, "благодаря которой земля становится плодородной".
"Если мы посмотрим с точки зрения нумерологии число 76,66, мы увидим три шестерки, которые означают разрушительное действие солнца, и одну семерку, которая должна это разрушительное действие превратить в созидательное", - пояснил он.
Таким образом, "это означает, что сразу после выборов Россия вступит в фазу трансформации. Несмотря на то, что Советский Союз и коммунистический режим давным-давно распались, ментально они еще продолжают существовать на постсоветском пространстве, создают проблемы разным странам и не дают им развиваться. Это означает, что космос включит окончательное разрушение остатков советской системы и приход на ее место новой эры", - убежден Игорь Мехеда.
Есть все основания утверждать, что сразу после этих выборов в России начнется трансформация. Она может осуществляться по-разному – начиная от стихийных бедствий, созданных самой природой, и заканчивая какими-то политическими потрясениями.
При этом он заметил, что процесс трансформаций никогда не бывает безболезненным, следовательно "можно ожидать, что будут происходить неожиданные события, которые будут приводить к сильным потрясениям".
"Процесс запущен. Тех людей, которые сейчас находятся у власти, сама природа начнет уводить. Возникнут процессы – как природные, так и социальные, - которые будут помогать разрушению старой системы. Кстати, таковы предсказания всех пророков всех религий, начиная с XIX века".