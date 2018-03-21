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|Округление чеков: экономист объяснил, как НБУ усложнил жизнь украинцам
|21.03.2018 14:05
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Украины усложняет работу экономики решением об обязательном округлении суммы в чеках после вывода из обихода мелких монет.
Такое мнение выразил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке Владимир Компаниец на своей странице в социальной сети , указав на подводные камни нововведений от , передает .
"Вроде позитив, теперь люди смогут быстрее рассчитываться, поскольку при расчетах будут использоваться меньшее количество номиналов копеек", - пишет он.
При этом существует несколько "но".
" решил сделать округление чека только для наличных операций и теперь кассирам, перед формированием суммы в чеке, надо обязательно спросить каждого клиента: "вы будете платить карточкой или наличными?" Так как при этих расчетах сумма в чеках будет разной", - пишет Компаниец.
"Теперь всем предприятиям нужно менять учетную политику, сейчас в большинстве не описано куда девать избыток/недостаток при округлении чеков", - добавил он.
По словам Компанийца, одно решение значительно увеличивает временные затраты на транзакции по оплате чеков и ведения учета.
"Что можно было сделать? Вообще ничего не делать с округлением, рынок уже давно сам отрегулировал недостаток мелких копеек. Если у есть такое большое желание округлить чеки, то надо было округлять независимо от вида оплаты (карта/наличные). Поэтому предлагаю всем магазинам не делать себе проблемы и просто стоимость всех товаров округлить до десяти копеек: тем самым решить проблемы с транзакциями и учетом", - написал экономист.
Он привел в пример Китай, где уже несколько лет люди оплачивают покупки при помощи смартфонов.