Соратники нардепа Надежды Савченко распространили ролик, в котром она в пустом зале Верховной Рады, после нагнетающей музыки, с саркастической улыбкой говорит: "Ба-бах! Что страшно? А они нас боятся", пишет со ссылкой на .

Соответствующее видео разместила на своей странице товарищ по партии и пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

В ролике, после слов Савченко появляется надпись: "Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины".















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