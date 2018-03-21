Погода, Новости, загрузка...
Провокационные ролики с Радой и Савченко «рвут» сеть (видео)
21.03.2018 15:13
Провокационные ролики с Радой и Савченко «рвут» сеть (видео) По теме:

Соратники нардепа Надежды Савченко распространили ролик, в котром она в пустом зале Верховной Рады, после нагнетающей музыки, с саркастической улыбкой говорит: "Ба-бах! Что страшно? А они нас боятся", пишет  со ссылкой на .

Соответствующее видео разместила на своей странице товарищ по партии и пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

В ролике, после слов Савченко появляется надпись: "Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины".







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить