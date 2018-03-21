На протяжении ближайших месяцев руководство Кремля, по всей видимости, будет занято решением внутренних проблем России.

"Им будет не до Украины", - сказал "" генерал-полковник в отставке, прежний начальник Генерального штаба , прежний первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата, передает .

"На сегодняшний день не следует говорить о том, что завтра или послезавтра будет готова провести какие-то масштабные действия против Украины. Этого не произойдет ни завтра, ни послезавтра. Россия будет сосредоточена на внутренних проблемах, на реорганизации власти", - уверен генерал.

В этом контексте он добавил: "Похоже, май-июнь будет самым напряженным временем для них – временем перестройки кабинета министров". "Им есть над чем работать внутренне. Им будет не до нас", - заверил Лопата.

В то же время он подчеркнул, что и Украине следует сосредоточиться на решении внутренних проблем. "У нас нет Верховной Рады как таковой, она работает через пень колоду. У нас нет большинства. И думаю, что президент придет к решению о том, что нам надо разогнать эту Верховную Раду и приступить к чему-то другому, пока имеется этот короткий период времени", - сказал Лопата.

Вместе с тем генерал убежден: "Никаких досрочных выборов президента не будет", но ближайшие несколько месяцев следует использовать для того, чтобы продолжать "поднимать наши Вооруженные Силы на новый уровень".

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