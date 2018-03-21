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Верните Крым Украине: друг Кремля резко поставил РФ на место
21.03.2018 16:29
Верните Крым Украине: друг Кремля резко поставил РФ на место По теме:

Турция, которая в последнее время наладила отношения с Россией, официально осудила оккупацию Крыма, пишет со ссылкой на   .

Турция выразила поддержку территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел страны.

В турецком заявили, что нынешняя ситуация в Крыму не соответствует нормам международного права.

“В результате нелегитимного референдума, проведенного в этот день четыре года назад, Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Россией”, – говорится в заявлении.

Турция отметила, что не признает аннексию Крыма и осуждает действия Российской Федерации.

“Мы вновь подчеркиваем, что не признаем положение дел, сформировавшееся де-факто в результате этой акции, проведенной в нарушение норм международного права, и выражаем поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины”, – отметили в .

Также турецкие дипломаты заявили, что будут внимательно следить за ситуацией в Крыму, в том числе за положением  крымско-татарских турок.







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