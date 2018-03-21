В случае если в риторике появятся тезисы о том, что они не намерены рисковать ради защиты Европы, Россия начнет активное набег в европейские страны.

Об этом в интервью "" заявил историк Юрий Фельштинский, передает .

"На нынешнем этапе президент стал пассивным заложником игры Путина. А он свою игру только начинает, и ходов у него много на пути эскалации ситуации: в Сирии, в Северной Корее, в континентальной Европе, в Великобритании (через постоянную травлю врагов) и даже в , если иметь в виду его последнюю речь о военном могуществе России и о ядерном шантаже", - говорит Фельштинский.

Историк предполагает, что в случае нежелания помогать Европе, стоит ожидать наступления российских войск не только на территорию Украины и Молдовы, но и вторжения в страны Балтии.

"Если в ответ на эту речь он услышит из сигналы, говорящие о том, что Америка не намерена рисковать, защищая Европу, Москва, непременно, вторгнется не только в Украину и Молдову, где уже созданы военные плацдармы для наступления. Не только формально аннексирует Беларусь, но и двинется в страны Балтии под предлогом защиты там русскоговорящего населения от местных "националистов", - считает он.

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