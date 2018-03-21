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Печень в опасности: симптомы, которые надо знать как свои 5 пальцев
21.03.2018 18:00
Печень в опасности: симптомы, которые надо знать как свои 5 пальцев По теме:

Когда процесс выведения токсинов нарушается, печень начинает работать вполсилы.

В результате токсины откладываются в жировых тканях и не выводятся, пока печень не выздоровеет, предупреждает  со ссылкой на и между только прочего, это мешает вам сбросить лишний вес.

Как понять, что работа печени замедлена?

Вот 15 самых характерных симптомов:

  1. Хроническая усталость.
  2. Раздражительность.
  3. Повышенная утомляемость.
  4. Боли в голове и в глазах.
  5. Хронические боли в суставах и мышцах.
  6. Повышенная потливость.
  7. Неусвояемость жиров.
  8. Аллергические реакции.
  9. Угри и прочие кожные нарушения.
  10. Вздутие живота и расстройства желудка.
  11. Гормональный дисбаланс.
  12. Тревожность и депрессия.
  13. Повышенная чувствительность.
  14. Неприятный запах изо рта.
  15. Внезапный набор веса.

Чтобы восстановить нормальную работу печени, в первую очередь следует уделить внимание правильному питанию. На диету садиться не нужно — просто следуйте этим советам:

  1. Покупайте органические продукты, избегайте ГМО и продуктов с химическими добавками.
  2. Питайтесь сбалансировано: включите в свой рацион свежие овощи и фрукты, высококачественные животные и растительные белки, пророщенные злаки, кисломолочные продукты, сырые орехи и семечки.
  3. Исключите из рациона растительные масла, способствующие воспалениям: кукурузное, соевое, хлопковое, сафлоровое, подсолнечное.
  4. Пейте много чистой воды. Лучший вариант — родниковая вода, но подойдёт и минеральная вода без газа.
  5. Увеличьте потребление полезных жиров (например, за счёт кокосового масла, сливочного масла коров травяного откорма и авокадо).
  6. Употребляйте не менее 35 граммов клетчатки в день. Хорошие источники клетчатки — семена испанского шалфея, артишоки, льняное семя, авокадо, брокколи и брюссельская капуста.
  7. Откажитесь от рафинированных сахаров — тростникового и свекольного.
  8. Ограничьте употребление фруктозы 20–25 граммами в день.
  9. Ешьте побольше зелёных лиственных овощей: в них содержатся магний, фолат, витамин C и витамины группы B.
  10. Включите в рацион животные и растительные источники аминокислот: костный бульон, коллаген, домашнюю курицу и яйца, влажный шпинат, петрушку, капусту, свёклу.
  11. Употребляйте продукты с содержанием серы: домашние яйца, брокколи, брюссельскую капусту, чеснок, лук, спаржу, кудрявую капусту.
  12. Откажитесь от алкогольных напитков, особенно если уже испытываете вышеперечисленные симптомы.

Какие продукты наиболее полезны для печени?

  1. Артишоки — защищают печень, помогают её работе, повышают выработку желчи.
  2. Куркума — способствует выведению канцерогенов, защищает печень, помогает восстанавливать клетки печени.
  3. Расторопша — обладает антиоксидантными, антифибротическими и противовоспалительными свойствами, защищает печень от вреда, нанесённого вирусами, алкоголем и препаратами.

Помогайте своей печени, и она поможет вам!







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