Нервно-паралитический газ “Новичок“, которым предположительно отравили шпиона Сергея Скрипаля, может попасть на территорию Украины из России

Яд опасен тем, что проявляется не сразу, а масштабы поражения очень серьезные: 20 граммов вещества убьют 500 человек, заявил военный знаток Юрий , передает со ссылкой на .

“Газ “Новичок” не теряет своих свойств, если он растворен в топливе и проходит через двигатель. Это я говорю для тех дураков, которые считают, что не надо разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией и допускать сюда машины с российскими номерами”, – подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день все еще работают прямые автобусные маршруты с неподконтрольными территориями.

“Доезжают либо до Ростова, либо до Брянска, причем не заезжая на автовокзал, там пересаживаются на другой транспорт и везут дальше. На четвертый год войны на территорию Украины заезжает транспорт, контейнер раскрывается в топливном баке, и пока он едет, все это распыляется. Распыляет это вещество транспорт, который приехал с “Л\ДНР”, по Дарницкому району , например, по Осокорках. В зависимости от плотности насыщения бака, зона поражения составляет десятки квадратных километров. Сейчас переживают за Совет, но что может случиться с Киевом, Сумами, Харьковом?” – пояснил Юрий .

“Мы знаем о существовании пяти разновидностей “Новичка”. Против Скрипача использовали “Новичок-5″. Он действует таким образом. В организме есть много процессов, которые происходят без участия сознания – управление внутренними органами, кровеносной системой. Этот яд блокирует импульсы управления этими системами. Вас отравили нервно-паралитическим газом, но у вас отказывают почки, печень и так далее”, – пояснил он.

Напомним, «Новичок» был разработан и изготовлен в российском городе Шихани, где находится военная научно-исследовательская организация. Об этом британским СМИ заявил знаток британской армии во химоружия Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Эксперт отмечает, что химическое вещество невозможно найти в других местах бывшего Советского Союза, таких как Украина и Узбекистан.

Соответствующая информация содержится в докладе, представленном несколько лет назад Россией международного органа, который контролирует химическое оружие – Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ).

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