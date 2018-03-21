Неполитические Сводки
- "Множественные переломы костей черепа" - отец-рецидивист избил 3-месячную дочь
- Штаб АТО: Украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе
- Комитет Рады саботировал рассмотрение президентского законопроекта "О нацбезопасности"
- Порошенко сделал громкое заявление по членству Украины в НАТО
- Авторы сериала "Мир Дикого запада" раскрыли подробности о сюжете второго сезона
|"Жучки" в кабинете Холодницкого: СМИ сообщили детали
|21.03.2018 18:22
|
Прослушку в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого установили детективы НАБУ с согласия генерального прокурора Юрия , передает со ссылкой на .
По информации издания, больше месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство против Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие. Санкцию согласовал суд.
По какой именно статье было открыто производство выяснить не удалось. От собеседников в ГПУ стало известно, что процессуальное руководство в нем осуществляет Владимир Гуцуляк. Его называют руководителем так называемого "департамента Кононенко-Грановского", который в ГПУ занимается всеми чувствительными для власти вопросами.
Именно в этом департаменте под руководством Гуцуляка работал одиозный экс-прокурор Дмитрий Сус, который летом 2016-го засветился в громком скандале между ГПУ и НАБУ. В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками в НАБУ, а наблюдение за самим следователем привело к столкновению между работниками двух силовых структур.
Именно по согласованию руководителя этого же "департамента" в кабинете Холодницкого НАБУ установило "жучки". Они работали несколько недель.
По информации "Цензор. НЕТ", НАБУ вело прослушивание несколько месяцев. Его результаты сохраняются у генерального прокурора.
Накануне СМИ сообщили, что в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушивания. Его установило НАБУ.