Прослушку в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого установили детективы НАБУ с согласия генерального прокурора Юрия , передает со ссылкой на .

По информации издания, больше месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство против Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие. Санкцию согласовал суд.

По какой именно статье было открыто производство выяснить не удалось. От собеседников в ГПУ стало известно, что процессуальное руководство в нем осуществляет Владимир Гуцуляк. Его называют руководителем так называемого "департамента Кононенко-Грановского", который в ГПУ занимается всеми чувствительными для власти вопросами.

Именно в этом департаменте под руководством Гуцуляка работал одиозный экс-прокурор Дмитрий Сус, который летом 2016-го засветился в громком скандале между ГПУ и НАБУ. В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками в НАБУ, а наблюдение за самим следователем привело к столкновению между работниками двух силовых структур.

Именно по согласованию руководителя этого же "департамента" в кабинете Холодницкого НАБУ установило "жучки". Они работали несколько недель.

По информации "Цензор. НЕТ", НАБУ вело прослушивание несколько месяцев. Его результаты сохраняются у генерального прокурора.

Накануне СМИ сообщили, что в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушивания. Его установило НАБУ.

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