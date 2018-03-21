Народные депутаты Украины, которые входят в комитет Верховной Рады (ВР) по нацбезопасности и обороне, не пришли на заседание комитета по рассмотрению президентского законопроекта "О национальной безопасности Украины".

Об этом сообщил член комитета Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .

Отмечается, что заседание комитета по нацбезопасности и обороне должно было состояться в среду, 21 марта, в 15:00.

"Только что заседание комитета по нацбезопасности и обороне было сорвано. Фактически впервые за 3,5 года работы Рады нынешнего созыва депутаты-члены комитета массово проигнорировали важнейшее заседание - должен был быть рассмотрен и подготовлен к первому чтению (на завтра) президентский законопроект "О национальной безопасности Украины", - отметил Тымчук.

Он добавил, что из 18 членов комитета присутствовали лишь 8. Из-за отсутствия кворума комитет не смог провести заседание. Тымчук сообщил, что позавчера, в понедельник 19 марта, внеочередное заседание комитета по этой же теме также было сорвано, и тоже из-за отсутствия кворума.

"Этот документ - из Топ-5 (если не Топ-3) самых важных для страны законопроектов за последний год. И такой, принятие которого давно ждут наши партнеры из стран . Учитывая эти факты, можно смело говорить о саботаже. Иначе ситуацию не назвать", - заявил Тымчук.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Только что заседание Комитета по нацбезопасности и обороне было сорвано. Фактически впервые за 3,5 года работы Рады...

Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

Напомним, 28 февраля 2018 года законопроект о нацбезопасности поступил в Верховную раду Украины.

Позже стало известно, что ряд положений зарегистрированного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта "О национальной безопасности Украины" противоречит практикам Евросоюза и .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира