В Черкасской области 26-летний Владимир Ступаков до реанимации избил свою дочь 3-месячную Олю, пока мать ребенка, 18-летняя Руслана, была в магазине, передает со ссылкой на .

У девочки закрытая-черепно мозговая травма, множественные переломы костей черепа и ушиб головного мозга. Плюс старая травма - это перелом бедренной кости. Ребенок в реанимационном отделении областной детской больницы. Прогнозов врачи пока не делают.

Женщина признается, что это уже не первый раз, когда муж применяет силу к ребенку, до этого бил и ее, но рассказать боялась, угрожал убить.

Владимир Ступаков ранее имел судимости за кражи и избиение людей. В селе его боятся, потому что агрессивный. За избиение ребенка его задержали. В полиции он рассказал, что не мог успокоить ребенка, следовательно и ударил несколько раз.

Мужчине уже объявлено о подозрении в преступлении. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. За избиение дочери ему грозит до 8 лет за решеткой.

На Волыни в Гороховскую ЦРБ была доставлена 4-месячная девочка. У нее был ушиб головного мозга и множественные гематомы лица. Повреждения ребенку нанесла мать. Ухаживая за ребенком, 28-летняя женщина выпила около 250 граммов водки с "горя", которым назвала ссору с отцом ребенка. Когда младенец начал плакать, мать стала его "успокаивать". Сначала трясла в руках, а потом стала трепать с силой в кроватке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира