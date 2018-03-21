Двадцать процентов бензина А-95 в Украине не соответствует нормативам исследование, передает со ссылкой на .

Эта часть бензина не соответствует новым нормам Евро 5, которые вступили в силу с начала этого года. Наибольшее количество нарушений зафиксировано на региональных автозаправках. Такие результаты проверки обнародовал Институт потребительских экспертиз.

Исследование провели на основе 95-й марки бензина он наиболее популярен между украинских потребителей. Исследовали как региональные АЗС, так и всеукраинские сети: "ВОГ", "БРСМ", "ОККО" и "ГЛУСКО".

Из средних и небольших сетей эксперты проверили "", "SunOil", "Luxwen", "Marshall", "Chipo" (Винница), "Бренд Ойл" (Харьков), "НПЗ" (Харьков), "Б-сеть" (Харьков), "Белл ойл" (Запорожье), "ЗОГ" (Запорожье), "ДНК груп" (Днепр), "Стеллс" (Черновцы), "Автотранс" (Полтава), "Импульс ЛТД" (Киев).

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их проверили на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5).

Образцы топлива замерялись по октановому числу, содержанию серы и объемной части бензола.

При проверке на октановое число все образцы уложились в норматив, а некоторые продемонстрировали "запас прочности". Наибольшим он оказался у таких сетей: АЗС "БРСМ" и "ВОГ" (86,4 единицы).

При проверке на содержание серы в топливе у некоторых участников обнаружили нарушения: харьковские сети НПЗ и Бренд Ойл продают бензин Евро 4 (16 и 22 мг/кг соответственно). А 95-й у киевской сети "Импульс ЛТД" на самом деле оказался Евро 3 (60 мг/кг). Для сравнения, у крупных "брендовых" сетей серы практически не было "БРСМ" (4 мг/кг), "" и "GLUSCO" (по 5 и 6 мг/кг соответственно).

Еще один параметр содержание бензола. ДСТУ нормирует объемную часть содержания бензола на уровне не более 1%. Уложились все, три оказались "на грани" "Белл Ойл", "Стеллс", "Импульс" (1 %).

По данным Института потребительских экспертиз, наибольший риск заправиться некачественным бензином на локальных автозаправочных сетях, а также на одиночных АЗС.

"В целом, исследование показало, что вопреки ожиданиям экспертов, качество "девяносто пятого" "плавает". В больших сетях (БРСМ-Нафта и другие лидеры топливного рынка) не экономят, закупают качественный ресурс. А вот в небольших сетях "некондиция" проскакивает, и автомобилистам следует дважды подумать, прежде чем экономить таким образом", комментируют результаты исследования в Институте потребительских экспертиз.

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