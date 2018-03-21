В среду под Кабинетом министров состоялась акция протеста, на которой требуют отставки министра транспортной инфраструктуры Владимира Омеляна. Под стенами Кабмина собралось около 150 человек и 20 маршруток, передает со ссылкой на .

Организаторами акции являются Автотранспортные предприятия из разных регионов Украины, Всеукраинская независимый профсоюз работников транспорта и Ассоциация автоперевозчиков Киевской области. Организация "Стоп нелегал" заявила, что акция завершится после освобождения Владимира Омеляна.

Участники акции убеждены, что министр инфраструктуры не справляется со своими обязанностями. Свидетельство тому - ужасное состояние автодорог в Украине. В знак протеста деятельности Омеляна они привезли под свои маршрутки с целью сдать их на металлолом. Митингующие представили символическую ракету под названием ОмеLoop, и показали "антикоррупционный суд" над министром инфраструктуры по случаю 700 дней его работы.

"Власть должна бороться с теми, кто не платит налоги и работает нелегально. Вместо того, чтобы наводить порядок в транспортной сфере, в Емельяна какие космические проекты, которые сейчас не актуальны", - сказал руководитель организации "Стоп нелегал" Денис Шинкаренко.

Министр инфраструктуры считает акцию проплаченой:

"Мы обещали начать строить тестовая площадка HypeUA в 2019, но первый запуск сегодня под Кабмином! Рад, что идея пошла в массы и, по меньшей мере, новое слово Гиперлуп вошло в украинский лексикон.Странно, когда маршрутчики требуют отставки за реформу, в результате которой им не нужно платить взятки, а честно соперничать на рынке качеством услуг и ценой. Это ли не маршрутчики? По меньшей мере, полиграфия качественная и дорогая", - прокомментировал ситуацию Владимир Омелян в Facebook.

В столице в ближайшее время может подорожать проезд на 1-2 грн. Поднятие цен спровоцирован конкурса частных перевозчиков на 15 городских маршрутов, который должен состояться 30 марта. Транспорт должен быть оборудован GPS-трекерами и валидаторами, а водители - обеспечены униформой.

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