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|Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым обязывает проверку оснований для въезда граждан РФ
|21.03.2018 21:13
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Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".
В решении, в частности, речь идет о предварительной проверке оснований для граждан Российской Федерации (РФ) посетить территорию Украины, сообщает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на .
Документом поручается Кабинету министров обеспечить в месячный срок подготовить изменения в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" относительно введения в отношении иностранцев, прежде только граждан , и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки
Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине
Правительство также должно обеспечить в месячный срок надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, урегулирования соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.
Кроме того, правительство должно разработать соответствующую Стратегию государственной миграционной политики на период до 2025 года, в которой будет предусмотрено предварительную проверку оснований для въезда в Украину иностранцев, прежде только граждан .
Также, согласно решению , должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины внес в Верховную раду Украины проект закона №8156 "О внесении изменений в закон Украины "гражданство".