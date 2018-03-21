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|Помощники советовали Трампу не поздравлять Путина
|21.03.2018 22:15
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В СМИ просочилась информация о том, что помощники Трампа советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах.
Американский президент очень зол утечкой и ищет виновника, передает со ссылкой на .
В частности, средства массовой информации сообщили, что перед звонком Трампу передали информационные материалы, где большими буквами было написано: "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". Американский президент очень разозлился и искал между своих советников и внешних консультантов человека, который распространила в СМИ информацию о невыполнении им инструкции. Ведь знать распоряжение по звонку Путину, могло небольшое количество сотрудников.
Глава аппарата Джон Келли выразил свое возмущение в том, что конфиденциальный брифинг президента стал достоянием общественности.
О поздравлении Путина президент сообщил сам во время встречи с принцем Саудовской Аравии в Белом Доме. Трамп рассказал, что они хорошо поговорили и договорились организовать встречу.