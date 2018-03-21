На вызов в школу №8 города Мирнограда Донецкой области, где 11-летнему мальчику стало плохо прямо на уроке физкультуры и впоследствии он умер, приехали не врачи, а парамедики.

Когда приехала скорая, мальчик был уже мертв, а все реанимационные мероприятия проводились, так сказать, "для протокола". Об этом сообщается в Facebook на странице "Типичный Мирноград", передает со ссылкой на .

"На вызове в школе врачей даже не было. Поехали два парамедика, которые, непременно, работники медицины, но ... Это специалисты со средним специальным медицинским образованием, имеющих право проводить диагностику и устанавливать диагноз, проводить самостоятельное лечение или направлять пациента к врачу -специалисту", - рассказал медработник, пожелавший не называть своего имени.

По его словам, на смене в Мирноградський ССМП дежурит только один врач, который в момент происшествия был на другом вызове.

"Вот и получается, что, если у двух человек одновременно случится инфаркт или инсульт, то только к одному из больных поедет парамедик. Такая ситуация очень легко объясняется: медреформа выкашивает сотрудников, молодежь, которая училась 6 лет, не хочет привязываться к провинции", - объясняет он.

По его словам, "скорая" так долго добиралась на место вызова из-за отсутствия мигалок на авто. Он добавил, что очень часто медработникам приходится везти больных в другой город для оказания медицинской помощи, следовательно Мирноград по полдня остается без медиков.

"В школе же произошла трагедия, причины смерти будут установлены позже. Ясно только одно - ребенок погиб не только от болезни или чьих-то ошибочных действий. Его убила бюрократия и маразм, который убивает украинскую медицину", - добавил собеседник.

11-летний ученик умер на уроке физкультуры в общеобразовательной школе № 8 в Мирнограде в Донецкой области 20 марта. Ученику 5 класса вдруг стало плохо. установлено, что у парня было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3 категории (опухоль клеток мозгового вещества надпочечников, что приводит к избыточной секреции адреналина и норадреналина - ГПУ).

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