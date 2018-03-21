В Великобритании мужчина умер после инцидента в кинотеатре.Происшествие случилось 9 марта в комплексе развлечений "Звездный мост", в городе Бирмингем, передает со ссылкой на .

Атеф Рафик просматривал фильм в кинотеатре со своей женой, когда у него выпал телефон и закатился под сиденье. Мужчина хотел достать гаджет, однако электронная подставка для ног придавила его голову. Выбраться Атефу помогли очевидцы, отломав механизм. Однако на тот момент у мужчины уже остановилось сердце, врачи скорой смогли снова его запустить и доставить Атефа в больницу. Однако через неделю после инцидента мужчина скончался.

"Полное расследование инцидента продолжается. Наши мысли и сочувствие связанные с семьей, которая имеет нашу полную поддержку и помощь", - написало представительство кинотеатра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира