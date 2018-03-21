Полиция официально не назвала имени подозреваемого в столице округа Трэвис американского штата Техас городе Остин. Но американские СМИ идентифицировала, что его зовут Марк Энтони Кондитт, 23 года.

Его смогли обнаружить благодаря истории поисковых запросов в . Во время преследования мужчина привел в действие взрывное устройство, передает со ссылкой на .

Мужчина жил с двумя сверстниками в Пфлугервиле, примерно в 35 км к северу от Остина, сообщил губернатор Техаса Грег Эббот News. Его друзей допросили и в настоящее время их считают непричастными.

Подозреваемый не зачистил историй браузера. Для следователей она станет сокровищницей информации. Сможет пролить свет на его поступки и их причины, добавляет Эббот.

Марк Кондитт посещал муниципальный колледж в Остине с 2010-2012 годах, но не закончил, сообщает USA Today.

В старших классах учился дома под наблюдением матери. Полиция ищет ее дом, сообщает газета Austin American-Statesman.

"Мой сын Марк официально выпустился из старшей школы", написала она на своей странице в Facebook в 2013 году.

"Он говорит, должен обдумать, чем он хочет заниматься в дальнейшем. Возможно, поедет в религиозную миссионерскую поездку", - продолжила она.

В последнее время Марк работал на компанию Crux Semiconductor, которая занимается покупкой и перевозкой товаров. Об этом говорится в его электронном резюме на сайте поиска работы.

Американские журналисты нашли блог "Определение моей позиции" 2012 года. Подозреваемый вел его, когда посещал курсы в университете. В нем выступает за запрет однополых браков, абортов и за смертную казнь для насильников. Себя называет "консерватор"

"Но я не думаю, что у меня есть довольно информации для защиты своей позиции, а также его нужно защищать", - говорил. Добавил, что посещает курсы, чтобы понять правительственный уклад США

"Я надеюсь, что это поможет мне уточнить мою позицию", - писал парень.

Нашли преступника благодаря истории поиска

Отдел полиции в штате Остин во вторник использовал кадры из офиса курьерской службы FedEx - месте последнего взрыва бомбы в посылке. На них обнаружил подозреваемого мужчины.

Полиция обнаружила несколько доказательств, приводящих к подозреваемому, в том числе нестандартные батареи и винты, которые используются в каждом устройстве, сообщает CBS News.

Правоохранители смогли попасть в историю поисков Марка в браузере . Увидели, как мужчина искал учреждения, где можно отправить посылки. Таким образом определили его местонахождение - отель в районе Раунд-рок в 32 км от Остина. Там Марк остановился и оставил свою машину.

Утром в среду местные копы и федералы заняли свои позиции вокруг парковки у отеля. Группа тактического захвата запаздывала. Между тем машина Марка тронулась. Полицейские и федералы начали преследование. Они смогли остановить авто, но преступник привел в действие взрывное устройство, когда к машине подошли вооруженные офицеры. Один из них получил ранения. Другой открыл огонь на поражение. Позже выяснилось, что Марк погиб от взрыва.

Расслабляться рано

Местные правоохранители предупреждают, что не знают, где был Марк и чем он занимался в течение последних 24 часов до смерти. Мог разослать гораздо еще посылки и они сдетонируют позже. Копы призывают людей быть крайне осмотрительными.

Ранее американские СМИ распространили информацию, что копы застрелили виновника серии взрывов в Техасе. Мужчина терроризировал город Остин с 2 марта.

1-й взрыв 2 марта убил Стивена Хауса, 39 лет.

Еще 2 посылки взорвались дальше к югу 12 марта, погиб 17-летний Дрейлен Мейсона. Были ранены 2 женщины, в том числе его мать.

4-й взрыв произошел в юго-западной части Остина в воскресенье. 2 мужчин получили серьезные, но не смертельные травмы. Власти заявили, что если первые 3 взрыва вызвала бомба в пакете, то 4-й раз злоумышленники установили растяжку. Полиция призвала не касаться и даже не подходить к подозрительным вещей на улице.

5-й прозвучал в почтовом центре в Шертци у Сан-Антонио в Техасе 20 марта. Сотрудник, работавший с пакетом, получил ранения. Правоохранители обнаружили на том же составе еще 1 бомбу.

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