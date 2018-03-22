Виталий Скоцик, руководитель Аграрной партии Украины, назвал обнародованы результаты социологических опросов фикцией.

Об этом политик высказался в прямом эфире,передает со ссылкой на .

Я считаю, что основным замером доверия Украине являются местные выборы. Наша партия сейчас уже имеет 14% местной поддержки между 6 млн украинском, а в апреле мы надеемся получить еще 20%. ", - заявил Скоцик.

Кроме того, руководитель аграриев подчеркнул, что некоторые партии, вроде "За жизнь", имеют лишь медийный рейтинг, который не имеет никакого отношения к реальным симпатий людей.

"В на следующих выборах попадут партии, имеющие реальную структуру и доверие населения.", - добавил Виталий Скоцик.

Напомним, что по результатам последних выборов в ОТГ в органах местного самоуправления уже работает более 4000 депутатов от Аграрной партии.

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