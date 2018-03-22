В на улице Лютеранской, рядом с Администрацией Президента, в нищете живет 88-летний мужчина. Родни нет, жилье отобрали аферисты.

Последние несколько лет, признается пенсионер, хочет умереть, передает со ссылкой на .

Мужчину похитили, а потом заставили подписать какие-то документы. Напуганный пенсионер даже в полицию не обращался. Журналисты выяснили, что владельцем его квартиры стал уже совсем другой человек - по договору пожизненного содержания. Но за пенсионером никто не смотрит, его бросили и ждут смерти. Единственное - оплачивают коммунальные услуги.

Пенсионер голодает, потому что денег на продукты нет, а готовить не в силах. Поэтому пьет воду и ест сухари.

На Киевщине правоохранители задержали трех участников организованной преступной группы, которые наладили схему отбора имущества у одиноких пенсионеров и присвоили 2 квартиры - в летней киевлянки и жителя города Борисполя.

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