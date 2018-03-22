В Сети было опубликовано новое изображение будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note9. Ожидается, что гаджет получит тройную камеру и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран. Рендер был опубликован в китайской соцсети .

Эксперты имеют определенные сомнения относительно подлинности данного рендера. И тем не менее, ключевую информацию, известную о смартфоне, он подтверждает, пишет со ссылкой на .

Также предполагается, что новинка получит экран с еще меньшими рамками, нежели у своего предшественника Galaxy S9.

Наличие тройной камеры пока не подтверждено. И тем не менее, данную технологию уже успешно реализовала Huawei в своем смартфоне P20.

Ранее сообщалось, что лучший смартфон.

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