В Украине средняя заработная плата может возрасти до 10 тыс. грн в октябре-ноябре 2018 года.

"На сегодня в Украине есть тысячи вакансий, где заработная плата превышает 15 тысяч гривен. Причем речь идет не только о . Это Полтавская, Днепропетровская, Тернопольская и Запорожская области, Одесса. В целом по стране через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату", - заявил вице-премьер-министр ,передает со ссылкой на .

Параллельно с вопросом повышения заработных плат, правительство планирует улучшить условия труда украинцев.

"Речь идет как о мобильности рабочей силы, так и об улучшении инфраструктуры. Кроме того, планируем расширить возможности предоставлять работниками пакеты социальных услуг. Это должна быть комплексная реформа", - подытожил Розенко.

В первой десятке областей, которые отличились наибольшим приростом зарплаты, шесть областей - западные. Так, в четвертом квартале 2017 года средняя зарплата в Черновицкой области выросла на 26%. В Закарпатской - на 19%, в Волынской - на 23%.В Черниговской области средняя зарплата выросла только на 12%, в Николаевской - 11%, Херсонской - 8%. Такая разница в зарплатах связана с тем, что между жителей западных областей больше заробитчан. Поэтому работодатели сдерживая трудовую миграцию за границу, повышают выплаты.

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