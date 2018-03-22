Учительница физики Людмила Анатольевна с Васильковской школы №9 Киевской области, которая стала известной в соцсетях через нецензурную брань в адрес своего ученика, уволилась по собственному желанию, передает со ссылкой на .

Видео, на котором видно, как учительница подходит к парте ученика и начинает обзывать его, попало в соцсети и получило резонанс - 310 тыс. просмотров и более 12 тыс. перепостов.

В школе прокомментировали, что такое поведение учительницы спровоцировал сам ученик, но, несмотря на это, такое отношение недопустимо.

Народный депутат Игорь Мосийчук взял дело под личный контроль, об этом сообщил в Facebook.

"Требую от Васильковского городского головы Владимира Сабадаша немедленной реакции на поведение этого неадекватного человека! Как минимум это недоучительница должна быть немедленно уволена, а директор школы и руководитель отдела образования отстранены от исполнения обязанностей на время служебного расследования. Беру это дело под свой личный контроль", - написал он.

Виктория Гедзь выложила в Facebook видео, на котором учительница всячески обзывает и ругает ученика нецензурной лексикой. Инцидент произошел в конце урока, когда ученики записывали домашнее задание. Родители в комментариях пишут, что это не первый случай, и уже ранее писали жалобы.

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