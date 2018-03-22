В селе Яблонька Ивано-Франковской области родители обнаружили, что их детей в детском саду "Эдельвейс" кормят просроченными продуктами.

Дети стали жаловаться на боли в животе и диарею, но родители не сразу связали эти жалобы с питанием в детском саду, передает со ссылкой на . А потом одна из сотрудниц детсада рассказала об антисанитарии на кухне заведения. Затем к голове родительского комитета поступил неизвестный звонок от сотрудницы из садика. Сказала, что они боятся за наших детей. Рассказали, что в рисе были мышиные фекалии. Тогда родители устроили собственную инспекцию в детском саду.

"Мы отдаем своих детей в садик. Думаем, что они находятся в хороших условиях и питаются свежими продуктами. А их там травят. Вы даже не представляете, в каких условиях хранятся продукты. Мыши как лошади выпадают из гречки", - написала автор видео Иванна Лешко.

В крупах и муке полно мышиных фекалий, крупы просроченные. Чай, который дают детям, просроченный. Он 2015 года, срок употребления 24 месяца, а от даты изготовления уже прошло два года. Просроченным на несколько месяцев оказались кисель и макаронные изделия. Причем на некоторых упаковках с крупами вообще не удалось найти маркировку с датой изготовления.

На снятом видео видно, что продукты сохраняют в недостроенной части детсада на втором этаже.

Медсестра детского сада, которая отвечает за рацион детей, вообще отказалась что-либо объяснять родителям. А заведующей учреждения нет на месте. По словам родителей, она взяла отпуск, чтобы поехать на заработки в Польшу. Родители обратились в районное и областное управление образования. Богородчанская районная власть создала комиссию для изучения качества питания детей во всем районе. Председатель Богородчанского Франко Ежак взял на себя контроль за работой комиссии.

В детском саду города Голая Пристань Херсонской отравился 21 ребенок и 5 взрослых. Многих тошнило и повысилась температура.

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