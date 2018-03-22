Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лицом египетского подразделения мобильного оператора перед Чемпионатом мира-2018.

В марте футболист с дочкой снялся в проморолике. С этой недели компания пообещала, что за каждый гол Салаха египетские абоненты будут получать по 11 (игровой номер футболиста) дополнительных минут,передает со ссылкой на .

Нужно только выбрать подходящий тариф.

Салах - главный герой в Египте. Во время матчей "Ливерпуля" в Каире останавливается движение, футболки с 11 номером встречаются на улицах каждого города. Салаха ценят за то, что он не забывает страну.

В декабре египетский фунт был на грани обвала. Египетскому правительству нужны деньги, чтобы стабилизировать курс валюты. Салах немедленно перечислил на пользу страны 210 тыс. британских фунтов.

Салах пожертвовал 12 млн египетских фунтов (555 тыс. евро) на покупку оборудования в больницы города Басьюн. С его помощью отремонтировали реанимационное, родильное отделение и отделение скорой помощи.

Салах построил школу в родном селе Нагриг. После выхода на ЧМ-2018 египетский бизнесмен Мамдух Аббас предложил Салах виллу, но игрок попросил потратить эти деньги на развитие села Нагриг.

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