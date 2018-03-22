На Киевщине разоблачили организованную преступную группу, которая вербовала несовершеннолетних для дальнейшей незаконной пересадке печени.

Злоумышленники действовали в основном в соцсетях. Для привлечения пострадавших им обещали большое денежное вознаграждение, передает со ссылкой на .

Члены группировки были задержаны при попытке вывезти очередную потерпевшую на территорию Российской Федерации для незаконной трансплантации.

Досудебное следствие закрыто, все материалы переданы подозреваемым, представителям защиты и потерпевшим для ознакомления.

Участникам группировки грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

В задержали преступную группу, которая вербовала доноров органов. Всего они смогли завербовать 4 человек, из них три несовершеннолетние. Группа состояла из трех молодых людей. Двое киевлян, еще один с Полтавщины.

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