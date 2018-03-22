В Украине до конца 2018 года курс доллара составит около 28,50 грн.

По данным финансистов компании ICU, уровень инфляции на конец года составит 12,5%. Рост ВВП ожидается в пределах 3%, передает со ссылкой на .

Основной причиной инфляции станут социальные выплаты. Кроме того, ожидается повышение размера минимальной заработной платы.

После падения курса к 28,50 грн за долл. будет наблюдаться укрепление национальной валюты.

По мнению финансистов, экономике в первую очередь угрожает рост стоимости нефтепродуктов и газа.

Украины на 21 марта установил курс доллара на уровне 26,30 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера. Евро подешевел на 26 коп. Сегодня стоит 32,28 грн. Курс российского рубля - 45 коп.

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