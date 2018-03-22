Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась на крышу.

Авария произошла на трассе - Одесса, передает со ссылкой на .

Маршрутка двигалась в сторону . На скользкой дороге в селе Саливонки Васильковского района микроавтобус слетел с трассы. Никто из пассажиров существенно не пострадал.

с маршруткой в ​​Запорожье, которая перевернулась на ул. Днепровское шоссе, произошла при попытке обгона на большой скорости.

В результате аварии пострадали три человека, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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