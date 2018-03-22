Во время исследований мы спрашиваем, в частности: к какой конфессии себя относите - Украинской православной церкви Киевского патриархата или Московского? Сторонники последнего сейчас перешли в категорию "православный без конфессии".

Об этом в интервью рассказал социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, передает со ссылкой на .

"Так же с языком. Признать русский государственным, когда хочет забрать у Украины государственность - это не воспринимается. Вспомните довоенные времена: "какая разница, на каком языке разговаривать?", "Какая разница, в какую церковь ходить, мы же общаемся с Богом". Часть этих людей изменила свое отношение к истории России и к советскому прошлому. Они хотят, чтобы их дети жили в Европе. Задача власти, которая придет в 2019 году - не изменять этот вектор государства", - пояснил он.

По словам эксперта, украинизация происходит благодаря Путину и войне. Многие люди переходят на украинский принципиально. Для немало кого это стало модным.

"Почему в довоенном Крыму все украинские школы были заполнены? Местные дети не слышали вокруг себя украинского. Но если хотели поступить в вуз, поехать в Харьков, или Львов, должны были сдать экзамен по украинскому. Если ты чиновник, то должен говорить на государственном языке и вести им документооборот. Большинство граждан это поддерживают. Если ты политик, который хочет выйти в эфир национального телеканала, - должен перейти на украинский язык. Даже Николай его учил.

Каждый политик должен отстаивать национальные интересы. Если он делает шаг в сторону, то должен быть выброшенным из этой сферы деятельности", - добавил Алексей Антипович.

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