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|Эксперты доказали смертельную опасность известного лекарственного препарата
|22.03.2018 07:14
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Европейское агентство лекарственных средств требует изъять из продажи популярное лекарство.
Исследователи установили, что препарат смертельно опасен для человека, сообщает агентство, передает со ссылкой на .
Эксперты довели, что лекарственное средство Даклизумаб вызывает развитие серьезных расстройств мозга воспалительного характера, в частности энцефалит и менингоэнцефалит. Кроме того, исследования препарата показало, что он может стать причиной серьезных иммунных реакций и повлиять на работу внутренних органов.
Европейское агентство лекарственных средств призывает изъять из продажи препарат Даклизумаб. Также медики советуют пациентам не принимать это лекарство, а тем кто уже это делает - немедленно заменить препарат на другие лекарственные средства.
В случае выявления подделок, между препаратов розничной продажи, украинцы должны обращаться в Государственную службу Украины по лекарственным средствам. Такое заявление сделала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.