33-летняя Ирина с синдромом Дауна играет в театре, танцует и занимается росписью по стеклу. Она пунктуальна, любит структурировать и упорядочивать информацию.

Историю девушки в день людей с синдромом Дауна, передает со ссылкой на .

Ирина родилась в . Ее мать, Галина, була вынуждена бросить работу в сфере торговли, чтобы ухаживать за ребенком. Когда пришло время оформлять Иру в садик, она обошла все учебные заведения района.

"Нам везде отказывали. В одном детском саду заведующая сказала: "Мы калек не берем". Но я знала, что у нее самой сын парализованный", - вспоминает Галина.

Последний сад в списке и единственный, куда женщина решила не заходить от безнадежности, в результате, согласился взять Иру. Соседка, которая работала там, сама позвонила в дверь Галины и поинтересовалась, почему они не зашли к ним. Далее была специализированная школа.

Девушка очень пристальна в том, что касается ее вещей, любит порядок и точность. Все свои вырезанные рецепты, например, аккуратно складывает, структурирует и сразу замечает, если мама что-то сдвинула. Ира пунктуальная: все делает по расписанию.

"Они очень доверчивы, - говорит Галина. - Я ей объясняю, что нельзя вот так и так делать, а потом подружка скажет наоборот, Ира пойдет и сделает. Этой добротой и пользуются недоброжелатели".

"Сейчас все время Иры занимают "Джерела", - говорит Галина. - Мы очень благодарны педагогам, которые там работают, которые придумывают все эти кружки и программы, занимаются с ними. Но все это - лишь развлечения. А хотелось бы еще и чем-то серьезным заниматься".

21 марта отмечают Международный день людей с синдромом Дауна.

В этот день в мире проходит флешмоб lots of socks - "много носков". Люди надевают носки с различными цветами и узорами, чтобы почувствовать, как это - быть не таким, как все и привлекать внимание.

Отмечать этот день в 2006 году предложил греческий генетик Стилианос Антонаракис из Женевского университета. Двадцать первый день третьего месяца был выбран, поскольку синдром Дауна связан с 3 копиями двадцать первой хромосомы (трисомия по 21-й хромосоме).

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