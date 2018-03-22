Мороз или тепло: синоптики дали прогноз на неделю По
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Мороз, периодический снег и дождь будет до выходных в
Украине.На следующей неделе температура поднимется на 3-6 градусов,
отмечают в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.
Четверг, 22 марта
Переменная облачность, без существенных осадков, только ночью в
Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму снег. На дорогах
гололедица. Ветер преимущественно северо-западный - 5-10 м/с.
Температура ночью -4...- 9, в западных областях -10...- 15. Днем от
-2 до +3. В Крыму ночью около 0, днем +1...+6.
В переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах
гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью
-6...- 8, днем - около 0,
передает со ссылкой на .
Пятница и суббота, 23-24 марта
Переменная облачность. 23 марта в южной части, 24 марта в
большинстве южных и восточных областей снег и мокрый снег, на
крайнем юге с дождем, кое-где гололед. В центральных областях
кое-где небольшой снег, на остальной территории без осадков. На
дорогах кое-где гололедица.
Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8
м/с. На остальной территории юго-западный и северо-восточный - 7-12
м/с. 23 марта на юге страны кое-где порывы 15-20 м/с.
Температура ночью -9...-14 в южных, 24 марта в Донецкой и Луганской
областях -3...-8, в Крыму - около 0. Днем от -1 до +4, в Закарпатье
и в Крыму +4...+9.
В переменная облачность, без осадков, на дорогах кое-где
гололедица. Ветер переменных направлений - 3-8 м/с. Температура
ночью -9...-11 градусов мороза, днем - около 0.
Воскресенье-понедельник, 25-26 марта
Преимущественно без осадков, лишь днем 26 марта в западных,
северных и центральных областях иногда дождь. Температура 25 марта
ночью -4...-10, днем от -2 до +4, на западе страны +5...+10. В
южной части ночью -2...-7 градусов мороза, днем +2...+7 градусов
тепла. 26 марта в большинстве областей повышение температуры на 3-6
градусов.
В без осадков, лишь днем 26 марта иногда дождь. Температура 25
марта ночью -4...-6, днем 0...+2. 26 марта ночью -1...-3, днем
+3...+5.
В Украине в апреле стоит ожидать снега и прохладных температур.
Особенно холодно будет в начале следующего месяца. Об этом
рассказал синоптик Леонид Горбань.
Он отметил, что с 25-26 марта в Украине ожидается небольшое
потепление - до +3 +5 градусов.
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