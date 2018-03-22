На весенних каникулах в начнет работать "Сказочный трамвайчик".Об этом сообщили в Киевпастрансе.

"Сказочный трамвайчик" рассчитан на детей в возрасте от 3 до 10 лет. Для них организуют литературные викторины, чтения, мастер-классы, настольные игры и кукольные и театральные представления. Также дети будут создавать оригами на весеннюю тематику и 3D-открытки, передает со ссылкой на .

Весенние чтения продлятся 26-30 марта с 11.00 до 13.00. "Сказочный трамвайчик" начнет курсировать от остановки трамвая у выхода из станции метро Контрактовая площадь на Подоле.

В общественный транспорт будет курсировать с отклонениями от расписания движения. Такое решение было принять в связи со сложными погодными условиями.

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