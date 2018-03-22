Вы думаете, что вас не могут посадить, если вы не нарушаете закона? Как бы не так, пишет со ссылкой на .

А статистика — штука неумолимая. Она свидетельствует о том, что процент оправдательных приговоров в России, Беларуси и Украине составляет меньше единицы.

По данным за 2016 год, в Украине эта цифра составляла 0,94%; в России — 0,36%; а в Беларуси — только 0,2%!

Что из этого следует? То, что в случае, если дело дойдёт до суда (а избежать этого можно только с помощью больших денег или «связей»), ваши шансы доказать свою правоту колеблются в рамках статистической погрешности.

Запомните одну простую вещь: у следствия нет задачи разобраться! У следствия есть задача довести дело до суда!

Не надейтесь, что в «органах» работают понимающие люди, которые войдут в положение, взвесят все за и против и разберутся в вашем деле. Как справедливо российский блогер Илья Варламов: «Каждый раз, когда в вашей голове будет проскакивать мысль: “Я же ничего плохого не сделал, мне нечего скрывать, там разберутся”, — бейте себя по голове, чтобы эта опасная мысль вашу наивную голову скорее покинула».

Что же делать, чтобы не попасть в такую ситуацию?

Самое главное: наймите адвоката.

Никогда не ходите ни на какие допросы без хорошего адвоката, которому вы доверяете. Если попали в полицию или на допрос, даже в качестве свидетеля, и рядом нет адвоката — ничего не говорите!

Вызывайте опытного адвоката и вместе с ним стройте стратегию защиты. Лучше провести ночь в отделении полиции, чем несколько лет в тюрьме.

Лучшее, что вы уже сейчас можете сделать, — это найти хорошего адвоката и выучить его номер телефона наизусть. Как говорится, «лучше иметь пистолет и не нуждаться в нём, чем нуждаться, но не иметь».

Не путайте допрос и опрос.

Никаких дружеских бесед с работниками правоохранительных органов не бывает: если полиция хочет с вами пообщаться, это допрос или опрос. Идти на него без адвоката категорически не рекомендуется.

Не стоит путать допрос с опросом. Допрос проводят в рамках уголовного дела, а опрос — при проверке; в последнем случае отвечать на вопросы вообще необязательно.

Подобная же разница — между обыском и обследованием помещения. Обыскивают помещение исключительно в рамках уголовного дела, при этом полицейские могут выбивать двери, срезать замки и всё забирать. А при проверке ничего такого они делать не вправе и вообще их можно даже не пускать.

Вы не обязаны ничего говорить.

В законе нет указаний на то, что граждане обязаны давать объяснения представителям правоохранительных органов. Не предусмотрена и ответственность за отказ от объяснений. Есть лишь санкции за отказ от дачи показаний на допросе в ходе уголовного расследования или рассмотрения дел об административном правонарушении.

Запомните: статья 63 Конституции Украины гласит: «Лицо не несёт ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом».

Аналогичная статья имеется в российской Конституции — 51-я: «Никто не должен свидетельствовать против себя самого, своего жена и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

И в Конституции Республики Беларусь — 27-я: «Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы».

Сохраняйте спокойствие.

Следователи на допросе прибегают к типовым психологическим приёмам. Вот к чему стоит быть готовым: в начале беседы следователь попытается установить психологический контакт с подозреваемым, создать атмосферу доверия, вероятно, будет вести разговоры на нейтральные темы. Доказательства предъявляются по возрастанию значимости — самое убедительное приберегается на потом, всегда используется фактор внезапности.

Не исключены неприязненные высказывания (или провоцирование на них подозреваемого) в отношении участников событий, не присутствующих на допросе. Вероятно, следователь будет создавать преувеличенное представление об осведомлённости полиции, приводить моральные доводы и делать упор на совесть подозреваемого.

Поведение следователя направлено на то, чтобы расстроить, расшатать вашу защиту, найти изъяны в выбранной вами линии поведения. Его задача — добиться, чтобы вы начали помогать ему в достижении его целей.

Если следователь вдруг стал повышать голос или запугивать вас, воспринимайте это как хороший знак. Скорее только, это значит, что обвинение зашло в тупик, а следователь кричит, нервничает или злится от осознания собственного бессилия.

Так что в случае любой агрессии со стороны следователя мысленно похвалите себя, замолчите и ждите, пока он перед вами извинится. Если извинений не последует, а давление и оскорбления продолжатся, смело требуйте другого следователя. Лучше, конечно, это делать через своего адвоката, который обратится с жалобой к руководителю следственного подразделения или в прокуратуру.

Не болтайте!

Правильный психологический настрой на допросе — залог вашего успеха. Не стоит философствовать, вступать в полемику или демонстрировать свои ораторские способности.

Задача следователя — вас разговорить. Не помогайте ему! На все вопросы надо отвечать как можно более кратко и по существу. Желательно ограничиваться словами «да» или «нет».

Чем больше человек говорит на допросе, тем проще ему запутаться, быть уличённым в нестыковках и тем легче следователю уцепиться за что-то. Человек растерян, он становится более уязвимым, им можно манипулировать и загонять в угол.

Следователь — профессионал. Будьте профессиональны и вы. Если вопрос требует описания, выражайтесь как можно лаконичнее. Каждое слово должно быть как следует обдумано.

Следите, чтобы ваши слова не переврали.

Во время допроса следователь должен вести протокол. Ваш адвокат проследит за этим, но вы тоже имеете право вести свои записи, в том числе фиксировать вопросы следователя. Не упустите эту возможность!

Имейте при себе блокнот и ручку. Это даст вам время на обдумывание вопросов и ответов и снизит волнение. Пусть нервничает следователь, а не вы.

Повторим ещё раз: пусть вы на 100% уверены, что вас эти советы не касаются, — перестрахуйтесь! В наших условиях тюрьма — это постоянный риск, которого вы не можете себе позволить!

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