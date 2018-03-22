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- Путин задумался о преемниках: на Западе назвали несколько имен
|Путин задумался о преемниках: на Западе назвали несколько имен
|22.03.2018 10:22
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По информации западных аналитиков, в России начали задумываться о будущем страны без Владимира Путина и о его возможных преемниках.
Об этом пишет специалист по и старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич, передает со ссылкой на .
По ее словам, система культа личности, которую Путин построил вокруг себя, начинает становится проблемой не только для России, но и для самого Путина, заставляя его задуматься о будущих преемниках.
Гудрич пишет, что Путин уже выбрал ряд чиновников 30-40 лет, и проводит им испытания, проводя через ключевые государственные должности – от губернаторов до министров.
"Наиболее заметными из них являются 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин, 46-летний глава администрации президента Антон Вайно и 40-летний председатель правления "Россельхозбанка" Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева", – перечисляет кандидатуры знаток.
В то же время, Гудрич отмечает, что вероятность выбора одного преемника невелика, однако вероятно, что Путин попробует превратить свою персонализированную систему в более коллективную, наподобие Политбюро времен позднего Советского Союза.