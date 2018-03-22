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|Кони, сено и шапки-ушанки: Минобороны развеселил рекомендациями военным
|22.03.2018 10:29
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Пользователей социальных сетей рассмешили рекомендации украинским военным Министерства обороны Украины о том, как предотвратить обморожение.
Фотокопию рекомендаций на своей странице опубликовала журналист Вика Ясинская, передает .
"Руководство военным медикам, как с солдатами об обморожении вести разговоры, цитирую приказ от 22 февраля 2018 года: "Вершинки должны чаще спешиваться и водить лошадей на поводу". Не, ну спасибо, а то наши армейские всадники, сц*ко, не понимали, как себя не заморозить", - говорится в сообщении.
Также украинским военных рекомендуют стелить в кузов сено и опускать клапаны шапок-ушанок.
Как сообщал "Ап