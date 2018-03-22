На заседании регламентного комитета между нардепом Надеждой Савченко и генпрокурором Юрием вспыхнула словесная перепалка, передает со ссылкой на .

взял слово после объяснений нардепа относительно представления на нее.

"Не надо меня, Надя, пугать тем, чтобы я помнил о близких смертях. Я возле нее был на 31-м дне голодовки. Я знаю, что это такое. Только я тогда сбросил 23 килограмма и получил 16 дыр в желудке. А ты вышла напомпированная российской пропагандой об оружии на Майдане, о деньгах на Майдане", - сказал .

Савченко его перебила: "Я была на Майдане и видела твои преступления... Но те, кто говорили "Шар в лоб"..."

"Я вас не перебивал. Жуйте гранаты", - ответил ей .

"Могу поделиться. Метнуть?", - сказала нардеп.

"Надя, если вы хотите так закончить эту войну, надо было взрывать , а не Верховную Раду и правительство", - выкрикнул .

"Дошло бы дело и до ", - ответила Савченко.

22 марта рассмотрит представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. Она назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира