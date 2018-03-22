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|22.03.2018 12:03
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Владимир Гройсман заявил, что Украина собирается выводить отрасль жилищно-коммунального хозяйства на новый уровень.
Об этом он рассказал во время поздравления работников этой сферы с профессиональным праздником, передает со ссылкой на .
По его словам, сфера ЖКХ является одной из базовых отраслей украинской экономики и социальной сферы.
"Реформа жилищно-коммунального хозяйства, которую вводит правительство, будет помогать созданию конкурентной среды и формированию прозрачного и эффективного рынка жилищно-коммунальных услуг, внедрению эффективной инвестиционной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и совершенствованию тарифной модели. Наша задача – построение такой системы жилищно-коммунального хозяйства, в которой граждане будут получать качественные и удобные услуги по лучшим мировым образцам, и будут иметь возможность выбирать поставщика этих услуг по своему усмотрению. В реализации этого правительство полагается, прежде только, на работников сферы жилищно-коммунального хозяйства", – сказал Гройсман.
Премьер подчеркнул, что знания, умения и навыки специалистов-коммунальщиков позволят вывести коммунальное хозяйство Украины на качественно новый уровень.