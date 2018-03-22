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|Российская оккупация Донбасса обернулась проблемой, о который мало кто подумал в 2014 году
|22.03.2018 12:35
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Оккупация Донбасса обернулась для местных жителей крупной угрозой, о которой в начале российского вторжения в 2014 году мало кто думал.
Из-за затопления целого ряда крупнейших шахт в зоне АТО
токсические и радиоактивные вещества и компоненты могут подняться с
глубин в направлении поверхности и вызвать тяжелейшее загрязнение
поверхностных водных ресурсов, рек, озер и водоемов, что станет
чудовищной по силе последствий экологической катастрофой.